Банк Японии пошел на рекордное за 31 год повышение ставки

Банк Японии после двухдневного заседания по вопросам денежно-кредитной политики во вторник повысил ключевую процентную ставку с 0,75% до 1,0 процента, самого высокого уровня за 31 год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jiji Press .

Решение принято на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной высокими ценами на нефть, связанными с ситуацией на Ближнем Востоке.

Заместитель главы Банка Японии Синъити Учида заявил, что центральный банк продолжит повышать свою ключевую процентную ставку в соответствии с экономическими и ценовыми условиями.

Он пояснил, что риск значительного замедления экономического роста снизился благодаря прогрессу в закупке сырья из альтернативных источников, в то время как существует риск того, что базовая инфляция превысит целевой показатель банка в 2%.

Это первое повышение ключевой ставки центральным банком Японии с декабря прошлого года, после трех последовательных заседаний, на которых ставка оставалась без изменений.

После того как оптовые цены в Японии в мае выросли на 6,3% в годовом выражении — максимальными темпами за последние три года, усилились опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции. На фоне конфликта на Ближнем Востоке компании сталкиваются с ростом издержек и все чаще перекладывают их на потребителей через повышение цен на товары и услуги.

Аналитики отметили, что данные свидетельствуют о возможном ускорении базовой потребительской инфляции, хотя она и остается ниже целевого показателя банка в 2% благодаря государственным субсидиям на электроэнергию, газ и бензин.

Ранее сообщалось, что госдолг Японии достиг рекордной отметки в 2025 году.