МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Банк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр. Подобные пирамиды привлекательны своей простотой, игровой формой и возможностью легкого заработка, сообщил РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По словам Валерия Ляха, обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает виртуальную недвижимость или, например, определенного персонажа, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать выигрыш или вознаграждение, необходимо приводить в проект новых игроков - как правило, родственников или знакомых. Лях добавил, что эти игры функционируют по принципу сетевого маркетинга, как и в финансовых пирамидах.

Лях подчеркнул, что если нет новых игроков, то проект сворачивается, останавливается, а деньги вывести нельзя, их к тому времени уже «вывели за вас».

По данным издания, средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте разными способами, включая криптовалюты, электронные платежные средства. Глава департамента ЦБ отметил, что компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантий возврата денег нет, но, как обычно, это пишется далеко внизу маленькими буквами. Он также добавил, что такие проекты онлайн-игры опасны из-за вовлечения в них молодежи и детей.

Всего за девять месяцев 2021 года Банк России выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Для сравнения, за первые три квартала прошлого года ЦБ зафиксировал работу 140 пирамид.