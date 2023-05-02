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Банк Morgan Stanley планирует сократить около 3 тысяч рабочих мест

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Мая 2023, 22:09
Банк Morgan Stanley планирует сократить около 3 тысяч рабочих мест Фото: Stephen Chernin/Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Такое решение руководство банка приняло из-за низкой активности рынка, произошедшей на фоне ожидания рецессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Bloomberg.com.

Сокращения коснутся банковской и трейдинговой группы Morgan Stanley.

Общая численность сотрудников составляет 82 тысячи человек.

В декабре прошлого года Morgan Stanley уже сократил численность персонала примерно на 1600 человек.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель видеоигр Electronic Arts Inc сократит 6% своих сотрудников, а Meta Platforms Inc., владелец Facebook, WhatsApp и Instagram, объявила о планах по сокращению 10 000 рабочих мест.


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