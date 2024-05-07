Банк лишили лицензии: что нужно знать казахстанцам

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, что нужно делать вкладчикам, если у их банка отозвали лицензию, передает агентство Kazinform.

— Представим, что вы находитесь за границей или же внезапно объявился дальний родственник, который оставил вам наследство и нужно срочно заняться этим вопросом, а у вашего банка в это время отозвали лицензию. В силу жизненных обстоятельств вы не смогли вовремя обратиться за гарантийным возмещением по своему депозиту и пропустили срок выплат. Несмотря на это, вернуть свой вклад можно, — отметили в фонде.

Так, вкладчики ликвидируемого банка могут подать заявление на получение гарантийного возмещения по своему депозиту в течение одного года. После завершения установленного срока выплат невостребованные депозиторами суммы автоматически переводятся на их индивидуальные пенсионные счета в ЕНПФ в виде добровольных взносов.

Вкладчики имеют право востребовать их, если они пропустили срок выплаты гарантии по «уважительным причинам», к которым относятся:

поступление вкладчика в период срока выплаты гарантийного возмещения на воинскую службу;

нахождение за пределами Республики Казахстан;

принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

нахождение вкладчика в местах лишения свободы;

иные обстоятельства, установленные судом.

Каждая из этих причин должна быть подтверждена документально.

Заявление на выплату гарантийного возмещения при наличии «уважительной причины» необходимо подать в КФГД. Форма заявления есть на официальном сайте Фонда. Ее необходимо распечатать, собственноручно заполнить и приложить к ней документы, свидетельствующие о наличии уважительной причины. Далее пакет документов необходимо передать лично в КФГД по одному из адресов:

Алматы, A05B0Y8, ул. Айтеке би, 67;

Астана, Z01А5АF2, ул. М. Габдуллина, 18, 1 этаж, н.п.№5.

Если вкладчик по тем или иным обстоятельствам не может это сделать, то документы могут быть отправлены на почтовый адрес КФГД в Алматы и Астане.В такой ситуации нужно обязательно нотариально заверить подпись вкладчика в заявлении.

КФГД рассматривает обращение вкладчика в течение 5 рабочих дней со дня поступления. В случае одобрения денежные средства поступают на банковский счет заявителя. Если в выплате возмещения будет отказано, то КФГД в письменном уведомлении предоставит вкладчику полную информацию о причине отказа и даст рекомендации по устранению выявленных несоответствий.

К слову, сейчас в процессе ликвидации находятся девять банков, выплаты по которым завершены в 2022 году, за исключением случаев обращения по уважительным причинам.