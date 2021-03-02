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    22:30, 01 Март 2021 | GMT +6

    Банк крови пополнили в свой профпраздник криминалисты Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в свой профессиональный праздник сотрудники оперативно-криминалистической полиции сдали кровь для тех, кто в ней остро нуждается, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Ежегодно 1 марта отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел Казахстана — День эксперта-криминалиста МВД Республики Казахстан.

    «Как известно, служба является одной из ведущих в системе МВД. В свой профессиональный праздник сотрудники полиции решили сдать кровь в областном центре крови. Наша акция направлена на помощь больным детям, всем людям, нуждающимся в донорской крови, попавшим в ДТП и другие несчастные случаи. Мы понимаем, что в банк крови необходимо постоянно пополнять. Кому-то она может однажды спасти жизнь», - отметил начальник оперативно-криминалистического управления департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Жаслан Альжапаров.

    Один из участников акции майор полиции Сергазы Мейерманов является донором вот уже на протяжении 20 лет. По словам полицейского, в первый раз он пришел сдавать кровь отцу друга, когда ему было 18 лет. Позже выяснилось, что Сергазы является донором с редким фенотипом. Узнав об этом, он решил, что будет сдавать свою кровь столько, сколько понадобится, и таким образом будет помогать людям, пострадавшим во время ДТП, а также тем жителям нашей области, которые нуждаются в переливании крови.

    «От имени оперативно-криминалистического управления департамента полиции Акмолинской области хотел бы поздравить весь личный состав и ветеранов с Днем образования криминалистической службы. Выражаю искреннюю благодарность всем своим коллегам за добросовестную службу», - резюмировал Жаслан Альжапаров.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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