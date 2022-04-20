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Банк ЦентрКредит покупает казахстанский Альфа-Банк

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Апреля 2022, 22:25
Банк ЦентрКредит покупает казахстанский Альфа-Банк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После юридического завершения сделки «Банк ЦентрКредит» проведет ребрендинг банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Альфа-Банк».

«Между АО «Альфа-Банк» и АО «Банк ЦентрКредит» достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ «Альфа-Банк», Казахстан. «Банк ЦентрКредит» станет новым акционером «Альфа-Банк» Казахстан, купив 100% простых акций. АО «Альфа-Банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из Совета директоров.

Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.

Банк «ЦентрКредит» готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счёт собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов», - говорится в заявлении «Альфа-Банк».

Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка заявили, что санкции в отношении двух российских банков «Альфа-Банка» и «Сбербанка» не влияют на казахстанские банки. Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 трлн тенге или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки.


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