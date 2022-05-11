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Банк ЦентрКредит может попросить исключить Альфа-банк Казахстан из санкционного списка
11 Мая 2022 13:51

Банк ЦентрКредит может попросить исключить Альфа-банк Казахстан из санкционного списка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Банк ЦентрКредит после покупки и переименования Альфа-банка Казахстан имеет право обратиться в Минфин США для его исключения из санкционного списка. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Альфа-банку Казахстан санкции вступили в силу шестого мая. До этого банк мог проводить все операции, даже в иностранной валюте. В связи с тем, что сейчас Альфа-банк Казахстан продан Банку ЦентрКредит, то теперь последний имеет право обратиться в управление иностранными активами министерства финансов США для того, чтобы исключить банк из санкционного списка», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Спикер пояснила, что единственным условием выхода из такого санкционного списка является полная смена акционера.

«Во-вторых, должно быть проведено изменение наименования банка, его перерегистрация. В этом случае управление минфина США дает разрешение на исключение данного банка из санкционного списка. Альфа-банк Казахстан провел такую работу в кратчайшие сроки. Мы со своей стороны также, как регулятор, оказали необходимую поддержку – писали письма в министерство финансов США и получили соответствующее одобрение на эту сделку», - добавила М. Абылкасымова.

Ранее сообщалось, что Банк ЦентрКредит завершил приобретение акций Альфа-банка Казахстан.

Автор:
Корреспондент
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