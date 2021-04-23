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Банк-агент продолжит выплату вкладчикам АО «Qazaq Banki»

23 Апреля 2021, 12:45
Банк-агент продолжит выплату вкладчикам АО «Qazaq Banki»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) информирует вкладчиков АО «Qazaq Banki» о продлении срока выплаты гарантийного возмещения через банк-агент – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по 1 мая 2022 года включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

КФГД выполнил 99% от общей суммы обязательств перед вкладчиками АО «Qazaq Banki», по состоянию на 16 апреля 2021 года вкладчиками через банк-агент получено гарантийное возмещение на сумму 20,4 млрд тенге. При этом за выплатой обратилось около 6 тысяч человек, или 33% от общего числа всех вкладчиков.

Остаток суммы обязательств КФГД перед вкладчиками, не получившими гарантийное возмещение, составляет порядка 160 млн тенге.

Вкладчики АО «Qazaq Banki» вправе обратиться с заявлением на получение возмещения в отделения банка-агента, предварительно уточнив информацию о графике работы на сайте www.vtb-bank.kz либо в справочной службе по короткому номеру 5050 (бесплатно с мобильного телефона).

Напомним, что за получением гарантийного возмещения могут обратиться вкладчики банка (физические лица и индивидуальные предприниматели), имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Qazaq Banki». Размер гарантии составляет:

не более 10 млн тенге по депозитам в национальном валюте; не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте.

Совокупное гарантийное возмещение по нескольким депозитам вкладчика, различным по видам и валюте, составляет не более 15 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду депозита.

Все выплаты производятся исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка – 12 декабря 2018 года.

В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы выплаты гарантийного возмещения, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО «Qazaq Banki» по следующим адресам:

г. Алматы, ул. Тулебаева, 38/61, БЦ «Жетысу», 4 этаж (угол улицы Макатаева), телефон: +7 (727) 380 39 51;

г. Нур-Султан, Алматинский район, улица улица Габдуллина, 18, ВП-3, Блок «Е», телефон: +7(717)255-93-17 (вн. 11035).

По всем вопросам о гарантии по депозитам, порядке осуществления выплаты гарантийного возмещения вкладчики АО «Qazaq Banki» могут обратиться в call-центр фонда по бесплатному короткому номеру 1460, а также направить запрос по электронной почте: info@kdif.kz, на сайте www.kdif.kz или задать вопрос в Telegram-чате @kdif_ask.


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