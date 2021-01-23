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    23:23, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Бани и кафе работали в нарушение карантинных норм в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 8 фактов нарушения карантина выявили в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с постановлением главного санитарного врача Талдыкоргана от 12 января 2021 года №8 сотрудники полиции вместе с мониторинговыми группами с 21 по 22 января усилили мониторинг соблюдения карантинных ограничительных мер.

    «Проведен мониторинг общественных и семейных бань, кафе, ресторанов, клубов и т.д. расположенных в Талдыкоргане. Так, выявлены 2 центра общественного питания и 6 бань, которые нарушили требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В указанных местах установлен факт нахождения 16 посетителей в обеденном зале одного из кафе по истечении времени работы, нарушивших требования карантина, из них один несовершеннолетний», - сообщили в областной полиции.

    Администрация кафе, допустившая нахождение несовершеннолетнего в кафе, привлечена к административной ответственности по ст. 132 КоАП РК. Для привлечения лиц, нарушивших карантинный режим, к административной ответственности по статье 425 КоАП РК материалы направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана.

    Теги:
    Коронавирус в РК Алматинская область Правоохранительные органы
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