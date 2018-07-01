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Банду автоворов задержали в Астане

27 Июля 2018 19:23 177
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Банду автоворов задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане полицейские задержали группу автоворов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В ходе ОПМ более 150 лиц доставлены для проверки по учетам, задержана группа лиц, занимающих кражами аккумуляторов, задержаны 2 подозреваемых в совершении угонов 2 авто, также выявлены ряд административных правонарушений», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Как пояснила пресс-секретарь департамента Софья Колышбекова, выйти на подозреваемых в воровстве автозапчастей удалось в результате оперативно-профилактического мероприятия «Скупка».

«Изъято более 500 наименований запчастей: бампера, колеса, фары, аккумуляторы, автомагнитолы и др. В одном из торговых точек изъяты 20 аккумуляторов, часть из которых опознали как краденные», - добавила она.

Ранее, в полиции сообщали о начале ОПМ на двух крупных авторынках столицы - «Коктал» и «Титан».

 

 

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Ключевые слова: Силовые структуры,
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Азамат Сыздыкбаев

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