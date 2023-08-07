Банда воров-гастролеров ограбила квартиры в Алматы на 9 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов рассказал о задержании банды квартирных воров в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале текущего года в г.Алматы также задержана преступная группа квартирных воров – гастролеров, состоящая из 3-х жителей Восточно-Казахстанской области, которыми было совершено 5 квартирных краж путем отжима пластиковых окон, общий причинённый ущерб составил более 9 млн тенге. Все осуждены к 3-м годам лишения свободы», - сказал Асет Жукенов на брифинге в МВД.

Кроме того, по его словам, летом текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый житель г.Щучинска Акмолинской области, который в этом городе, воспользовавшись отсутствием жильцов домов, совершил три квартирные кражи путем отжима пластиковых окон, общий ущерб составил 3 млн тенге.