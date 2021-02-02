Банда, укравшая сейф с 40 млн тенге, задержана в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержана банда из трех человек, укравшая сейф с 40 млн тенге у жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Такая солидная кража была совершена в Кокшетау еще 22 января. Позвонивший в полицию житель областного центра сообщил, что неизвестные лица в период с 10.00 до 13.30, подобрав ключи, украли из его квартиры металлический сейф с 40 млн тенге.

«В ходе оперативных мероприятий среди ранее судимых были установлены подозреваемые лица, и с помощью данных камер внешнего видеонаблюдения задокументирована их преступная деятельность. 31 января в результате проведённых спецмероприятий подозреваемые были задержаны», - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, в преступную группу входили двое ранее судимых жителей города Кокшетау 42-х и 55-ти лет и житель соседней области.

«Вещественные доказательства, денежные средства в сумме 10 млн тенге изъяты. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению оставшейся суммы похищенного и проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж», - добавили в ведомстве.

Возбуждено досудебное производство по ч. 4 ст.188 УК РК «Кража», ведется следствие.



