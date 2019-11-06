Банда атаковала погранзаставу в Таджикистане: ликвидированы 15 нападавших

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ - В ночь на 6 ноября 2019 года в 03: 23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

«В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны. В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат Пограничных войск и 1 работник Министерства внутренних дел РТ», - говорится в сообщении пресс-центра пограничных войск ГКНБ РТ.

В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.