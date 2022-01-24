Баллистическая ракета была выпущена по Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 23 января, йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» совершило нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ArabNews.

«Мятежники-хуситы осуществили жестокое нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан. Это третья попытка хуситов совершить атаку на гражданских лиц разных национальностей в промышленной зоне. Проводится оценка ущерба», - говорится в сообщении международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В результате атаки травмы получили два иностранца, являющиеся гражданами Судана и Бангладеша. Также сообщается о материальном ущербе. Осколки уничтоженной ракеты, выпущенной по Саудовской Аравии, упали в промышленной зоне Ахад аль-Масариха города Джизан, расположенного вблизи границы с Йеменом.

«Системы ПВО королевства перехватили и уничтожили два беспилотника, которые были запущены представителями «Ансар Аллах» с территории северо-западной йеменской провинции Эль-Джауф», - заявила коалиция.

Там также указали, что «будут решительно противостоять любым агрессивным действиям» со стороны представителей движения «Ансар Аллах».

Также утром в понедельник, 24 января, коалиция заявила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону Дахран аль-Джануб в Саудовской Аравии, в то время как в ОАЭ заявили, что ими сбиты две ракеты, запущенные хуситами по Абу-Даби.

Коалиция также сделала заявление об уничтожении стартовой площадки в йеменском городе аль-Джауфе, с которой были запущены баллистические ракеты.

С конца прошлого года участились авианалеты и удары с воздуха военно-воздушных сил международной коалиции по военным объектам хуситов в Йемене, включая контролируемую ими столицу Сану.

Ситуация обострилась после того, как 3 января хуситы захватили судно «Rwabee», плывшее под флагом ОАЭ у побережья Йемена, а 17 января осуществили нападение на Абу-Даби с применением беспилотников и баллистических ракет.

После этого Абу-Даби потребовал от Вашингтона признать хуситов в качестве террористической группировки, а 22 января МВД ОАЭ запретило частное использование беспилотников и легких спортивных самолетов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более семи лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.