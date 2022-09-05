Баллады Адама Мицкевича прозвучали в столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица Казахстана в шестой раз приняла участие во всемирной литературной акции «Narodowe Czytanie». Организатором мероприятия в Нур-Султане традиционно выступило общественное объединение «Polska Jedność» при участии Общественной полонийной библиотеки и Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича, передает МИА «Казинформ».

На торжественную встречу, прошедшую впервые с начала пандемии в формате офлайн, собрались около 80 человек – представители Посольства Польши и полония из Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областей.

«Сегодня вместе с миллионами поляков, как в самой Польше, так и за ее пределами, мы снова станем участниками грандиозного события, проводимого под патронатом главной пары Польши – президентской. Литературная акция впервые состоялась в 2012 году. Тогда вся Польша читала «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Спустя 10 лет Narodowe Czytanie возвращается к творчеству гениального поэта. В этом году главным произведением стали «Баллады и романсы» Мицкевича», - сказал, открывая встречу, бессменный организатор акции, вице-президент ОО «Polska Jedność» и директор Общественной полонийной библиотеки в Нур-Султане Ринат Дусумов.

Обращение Президента Польши Анджея Дуды к участникам мероприятия зачитал Чрезвычайный и Полномочный посол РК в РК Селим Хазбиевич. После чего дипломат вместе со своей супругой Анной Бочковской прочитали балладу «Возращение отца» („Powrót taty»).

Так называемый литературный манифест романтизма в Польше – балладу «Романтика» („Romantyczność»), написанную в 1821 году и опубликованную в качестве первого произведения в сборнике «Баллады и романсы» 1822 года – прочитали вице-консул РП Моника Ласкажевска-Луцкевич с супругом Робертом Луцкевичем.

Эстафету продолжили представители полонии с балладами «Пани Твардовская» („Pani Twardowska») и «Свитязь» („Świteź»).

Кроме того, вниманию зрителей были представлены презентация о творчестве Адама Мицкевича, подготовленная учителем польского языка Крыстианом Фурмановичем, и видео «Казахстан читает на польском», участники которого прочитали балладу «Рыбка» („Rybka»).

В ходе мероприятия также состоялись официальное открытие нового учебного года в Кабинете польского языка им. Адольфа Янушкевича, действующего при ОО «Polska Jedność», и церемония награждения участников ежегодного конкурса рисунков „Witaj Wiosno!», организуемого ОО «Polska Jedność» при поддержке Посольства РП в РК. В этом году в нем приняли участие около 50 человек. Третье место заняла Аделина Сентюпина, второе – Владислав Табатченков, первое – Софья Марциновская. Обладателем Гран-при стала семилетняя Алиса Табатченкова.