Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента

1 Февраля 2023, 07:45
Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В трехэтажном жилом доме рухнул балкон. Инцидент произошел днем 31 января на пере­сечении проспекта Та­уке хана и улицы Каз­ыбек би, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.

По предварительной версии, обрушение про­изошло из-за большого количества снега и льда.​Обломки упали на пло­щадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек по­мещения на первом. Пострадавших нет.


Фото: otyrar.kz


Новости по теме
КамАЗ зажал механика: акмолинец скончался до приезда медиков
За совершение ряда грабежей задержан 18-летний житель Актау
Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области
Теги:
Читайте также
КамАЗ зажал механика: акмолинец скончался до приезда медиков
Пять лет лишения свободы получил электрик из-за гибели людей при пожаре в Акмолинской области
Четырехлетнего мальчика ударило током на прогулке в Таразе
Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области
Водолазы спасли тонущую собаку на Каспии
Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области
За совершение ряда грабежей задержан 18-летний житель Актау
Вооруженного пистолетом и гранатой карагандинца задержали в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
3 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей