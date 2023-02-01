Балкон рухнул в жилом доме в центре Шымкента
1 Февраля 2023, 07:45
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В трехэтажном жилом доме рухнул балкон. Инцидент произошел днем 31 января на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Казыбек би, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.
По предварительной версии, обрушение произошло из-за большого количества снега и льда.Обломки упали на площадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек помещения на первом. Пострадавших нет.
Фото: otyrar.kz
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