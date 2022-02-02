Бали снова откроется для иностранных туристов

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Индонезийский курортный остров Бали с 4 февраля начнет принимать иностранных туристов с соблюдением требований карантина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на деловой журнал «Дипломат».

Выступая на пресс-конференции, министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Панджайтан сообщил, что время карантина для полностью вакцинированных путешественников будет сокращено с 7 до 5 дней.

Авиакомпания Singapore Airlines и Batik Air возобновляют полеты на Бали из Сингапура с 16 февраля. Разрешения на авиаперелеты также получила и компания Garuda Indonesia, которая будет перевозить туристов из Японии со 2 февраля.

В конце января Индонезия открыла два острова рядом с Сингапуром - Батам и Бинтан для посетителей из города-государства.

Бали закрыл свои границы для иностранных посетителей в апреле 2020 года из-за пандемии. В октябре прошлого года остров официально открылся для посетителей из ряда стран.

Причиной снятия запрета на въезд иностранных туристов является попытка властей страны возродить испытывающую трудности индустрию туризма на острове, которая, как правило, составляет 54% его экономики.

Известный своим серфингом, храмами, водопадами и ночной жизнью Бали в прошлом году принял всего 45 иностранных гостей после 1,05 миллиона в 2020 году и 6,2 миллиона международных посетителей в 2019 году, за год до начала пандемии.

Отметим, что в Индонезии в последнее время наблюдается рост числа инфекций коронавирусом, в том числе от варианта «омикрон». Сообщается уже о смертельных случаях от этого штамма.