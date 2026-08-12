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    Балхашский медеплавильный завод оштрафовали на 6,3 млн теңге

    На Балхашском медеплавильном заводе проверили соблюдение требований по охране атмосферного воздуха. Специалисты выявили нарушения, связанные как с выбросами загрязняющих веществ, так и с техническим состоянием оборудования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Балхашский медеплавильный завод оштрафовали на 6,3 млн тенге
    Фото: Департамент экологии по Карагандинской области

    Внеплановую проверку ТОО «Kazakhmys Smelting» провел департамент экологии по Карагандинской области. Инспекторы обследовали производственные объекты, технологическое оборудование, газоочистные установки и источники выбросов.

    Балхашский медеплавильный завод оштрафовали на 6,3 млн тенге
    Фото: Департамент экологии по Карагандинской области

    В ходе проверки специалисты провели инструментальные замеры и отобрали пробы отходящих газов. По итогам обследования установлено превышение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

    Кроме того, зафиксированы неорганизованные выбросы, причиной которых стало ненадлежащее техническое состояние технологического оборудования.

    Балхашский медеплавильный завод оштрафовали на 6,3 млн тенге
    Фото: Департамент экологии по Карагандинской области

    По выявленным нарушениям в отношении предприятия приняты меры в соответствии с требованиями законодательства. Общая сумма административных штрафов составила 6 363 805 теңге.

    Ранее сообщалось, что проверка Карагайлинской обогатительной фабрики выявила нарушения сразу по нескольким направлениям экологического законодательства.

    Регионы Казахстана Штрафы Заводы Экология город Балхаш
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор