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Балхашская молодёжь бесплатно учит детей английскому языку

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Апреля 2021, 18:38
Балхашская молодёжь бесплатно учит детей английскому языку

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Международный языковой центр Балхаша проводит благотворительную акцию Qaiyrymdy ūrpaq в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел». Молодые учителя-полиглоты готовы обучить иностранным языкам более 200 детей из малообеспеченных и многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Языковой центр открылся всего несколько месяцев назад. И педагоги практически сразу взяли в социальном отделе города список нуждающихся, обзвонили всех и пригласили детей на обучение. Уже набрали группу из 10 человек. Все они учат английский язык. Занятия проводятся два раза в неделю. Кроме английского, студенты, отучившиеся за границей, преподают турецкий, немецкий и корейский языки.

«Наш центр проводит занятия для взрослых и детей. Как онлайн, так и офлайн. У центра есть волонтёры, которые помогают снимать видеоматериалы. Сейчас мы принимаем участие в «Марафоне добрых дел». У нас могут учиться дети из малоимущих и многодетных семей совершенно бесплатно», - рассказал руководитель языкового центра Оралхан Барлан.

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