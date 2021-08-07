Балхаш не повторит судьбу Арала – экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан текущего года в режиме видеконференцсвязи провело круглый стол на тему «Озеро Балхаш: состояние и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, Минэкологии, акиматов Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областей, общественных организаций.

Сомодератором круглого стола выступил член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, общественный деятель Мурат Абенов.

В ходе круглого стола ученые Института географии и водной безопасности, Международного научного комплекса «Астана», а также Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства сделали доклады о результатах научных исследований влияния на озеро Балкаш изменений климата и хозяйственной деятельности с возможными сценариями развития экологической ситуации на водном объекте. В обсуждении приняли участие специалисты Международного научного комплекса «Астана».

Участники круглого стола также обсудили вопросы внедрения ресурсосберегающих технологий орошения в Иле-Балхашском регионе и проведения государственного мониторинга за озером Балхаш.

Результаты исследований дельты Балхаша и самого озера показывают, что в развитии Иле-Балхашского региона выделяются три периода:

1. До 1970 года – условно естественный;

2. С 1971 по 1990 годы – дестабилизированный;

3. С 1991 по 2019 годы – относительно стабилизированный.

Таким образом, отмечают в Минэкологии, в настоящее время в Иле-Балхашском регионе проходит относительно стабилизированный период, в связи с чем угрозы повторения Балхашом судьбы Аральского моря нет.

Вместе с тем, участники Круглого стола отметили необходимость принятия мер для обеспечения устойчивого водообеспечния населения и экономики в Иле-Балхашском регионе без негативных последствий для экосистемы озера Балхаш.

Для этого учеными рекомендовано провести дополнительные научные исследования по темам: обоснование оптимального уровня озера Балхаш; основы управления процессами водо-солеобмена в озере; методические основы сотрудничества в трансграничном бассейне озера Балхаш.



