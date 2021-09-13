Балетным спектаклем «Корсар» открывает театральный сезон «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 и 17 сентября в Большом зале «Астана Опера» вниманию жителей и гостей столицы будет представлен первый балетный спектакль девятого театрального сезона – «Корсар» Адольфа Адана в постановке художественного руководителя балетной труппы Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. В первый день выступления в партии пирата Бирбанто на сцену впервые выйдет молодой талантливый артист Султанбек Гумар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

«В этом сезоне запланированы яркие премьеры, гастрольные выступления, а также обязательно будут исполнены всеми любимые спектакли из нашего репертуара. Мы впервые поприветствуем нашу публику после отпуска полным составом балетной труппы и выбрали для этого красочный, легкий для восприятия, зрелищный балет «Корсар» на приключенческую тему. Все артисты полны энтузиазма и с нетерпением ждут встречи со зрителями. Мы искренне надеемся, что это будет насыщенный сезон», - поделилась Алтынай Асылмуратова.

17 сентября свою интерпретацию Бирбанто предложит публике Олжас Маханбеталиев. Ведущие солисты театра представят свои яркие партии: Заслуженные деятели Казахстана Анель Рустемова и Гаухар Усина (Медора), Олжас Тарланов, Арман Уразов (Конрад) и Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев (Раб Али). В спектакле примут участие солисты театра: Айбар Токтар и Серик Накыспеков исполнят роль Исаака Ланкедема, а Молдир Шакимова и Шугыла Адепхан – роль Гюльнары. Сеид-паша – Рахметулла Науанов, Жанадил Бейсембиев.

Жемчужина классического балетного репертуара, созданная по мотивам одноименной поэмы Байрона, сохраняет ее романтическую приподнятость, вольнолюбивый дух, сильные страсти. Балет на сюжет из жизни морских разбойников – корсаров, дает возможность артистам во всех партиях блеснуть и балетной техникой, и драматическим талантом. На премьеру, состоявшуюся в январе 1856 года в Париже, зрителям пришлось покупать билеты более чем за 1,5 месяца. Успех постановки был оглушительный, а сценические эффекты были признаны лучшими за всю историю театральных постановок. Со времен мировой премьеры, балет «Корсар» не потерял своей популярности.

Хореография Мариуса Петипа в редакции Алтынай Асылмуратовой (с использованием хореографии Петра Гусева). Хореограф-постановщик – Алтынай Асылмуратова, ассистенты хореографа-постановщика – Заслуженный артист России Константин Заклинский, Елена Шерстнева. Сценограф-постановщик – Эцио Фриджерио, художник по костюмам – Франка Скуарчапино, дизайнер по проекциям – Серджио Металли, художник по свету – Якопо Пантани. Музыкальный редактор – Долорес Умбеталиева.

Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под управлением дирижера-постановщика спектакля Армана Уразгалиева.