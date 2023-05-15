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Балетная труппа «Астана Опера» выступит в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 23:00
Балетная труппа «Астана Опера» выступит в Алматы Фото: astanaballet.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередные гастроли предстоят балетной труппе «Астана Опера»: 25 и 27 мая коллектив выступит на сцене знаменитого Национального театра имени Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Для алматинского зрителя приготовили гранд-программу, в которую вошли шедевры мировой классической и современной хореографии. Труппа абаевского театра 27 и 28 мая представит на сцене «Астана Опера» известную оперу «Травиата» Джузеппе Верди и балеты «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе, Р. Щедрина в хореографии А. Алонсо, а также «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова в хореографии Т. Канделоро по М. Фокину.

«Мы уже не в первый раз выступаем в Алматы, до этого привозили сюда «Собор Парижской Богоматери» выдающегося хореографа современности Ролана Пети, «Манон» Кеннета Макмиллана, перевернувшего представления о сюжетном балете, возведя его до уровня психологического театра. Не раз исполняли на этой замечательной сцене развернутые программы гала-балетов. И каждый раз хочется показывать здесь что-то новое, масштабное. К таким произведениям относится недавно возобновленный на нашей сцене балет «Спартак» Ю. Григоровича. Он решен в духе монументальной героической драмы, и у нас есть хорошие исполнители этого полотна, поэтому нам хочется поделиться этим высоким искусством», - сказала Алтынай Асылмуратова.

Заглавную партию Спартака исполнит знаменитый во всем мире, гордость казахского балета Бактияр Адамжан, мастера сцены, примы театра воплотят женские образы. Так, Фригию представит Мадина Унербаева, Эгину - Айгерим Бекетаева, грозного полководца Красса готовится исполнить Арман Уразов, фракийского Гладиатора – Серик Накыспеков.

«Конечно, мы хотим представить и свои новинки – это балеты выдающегося хореографа современности И. Килиана – «Шесть танцев», «Маленькая смерть» и гала-программу. Гастроли – это очень важная часть жизни артистов, поэтому мы всегда с нетерпением ждем, когда сможем выехать в тот или иной тур. Для нас это далеко не проходные гастроли, ведь Алматы – театральный город, и мы как столичный театр, должны проводить обменные гастроли, показывать себя. Здесь сформирована зрительская аудитория, есть любители и ценители балета, поэтому нам важно рассказать на языке танца, чем мы живем, как развиваемся, какие у нас постановки. Для многих артистов Алматы – это родной город, здесь живут их родители, педагоги, поэтому выступать здесь – стимул и вдохновение для каждого из них», - заключила Алтынай Асылмуратова.

Разнообразная программа включает дуэт из балета «Жизель» Адольфа Адана, который исполнят Анастасия Заклинская и Диас Курмангазы, номер из спектакля «Сколько длится Сейчас?» в хореографии Раймондо Ребека готовят Айгерим Бекетаева и Олжас Тарланов, па-де-де из балета «Талисман» в хореографии М. Петипа исполнят Шугыла Адепхан и Еркин Рахматуллаев, номер «Старая фотография» в хореографии Дмитрия Брянцева будет представлен Александром Корниловым и Назирой Заетовой, всеми любимый национальный номер «Қилы заман» на музыку этнофольклорного ансамбля «Туран» представит Султанбек Гумар, «Таис» в хореографии прославленного балетмейстера Ролана Пети можно будет увидеть в исполнении Мадины Унербаевой и Армана Уразова. Закроет программу яркое па-де-де из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса в блистательной интерпретации Бактияра Адамжана и Айгерим Бекетаевой.

В спектаклях «Шесть танцев» и «Маленькая смерть» из серии «черно-белых» балетов И. Килиана выступят Аделина Тулепова, Бакытгуль Испанова, Назира Заетова, Лимара Айдарова, Олжас Тарланов, Султанбек Гумар, Данияр Жуматаев, Молдир Шакимова, Серик Накыспеков, Мадина Кужамжарова и другие. Дуэт №1 исполнят Евгений Рыбкин, Гульназ Жанаева, Султанбек Гумар, Бакытгуль Испанова. Дуэт № 2 – София Адильханова, Руслан Канагат, Камила Орманова, Ислам Кайыпбай. Дуэт № 3 – Айгерим Бекетаева, Данияр Жуматаев, Мадина Унербаева, Арман Уразов. Дуэт №4 – Аделина Тулепова, Бактияр Адамжан, Шугыла Адепхан, Серик Накыспеков. Дуэт №5 – Анастасия Заклинская, Галымжан Нурмухамет, Молдир Шакимова, Диас Курмангазы. Дуэт №6 – Еркежан Жунусова, Жанибек Ахмедиев, Асель Шайкенова и Олжас Тарланов.

Так, жителей и гостей Алматы ждет блистательная гастрольная программа с участием ярких исполнителей, с неповторимой музыкой и незабываемой хореографией.
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