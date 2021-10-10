Балетная труппа «Астана Опера» выступит с гастролями в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Балетная труппа «Астана Опера» выступит с ответными гастролями 12 и 13 октября на сцене КазНАТОБ имени Абая. Публику Алматы ждет насыщенная, яркая авторская программа Вечеров балета, созданная художественным руководителем балетной труппы «Астана Опера» Народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

- Это уже третьи гастроли «Астана Опера» в КазНАТОБ имени Абая. Для нас - всегда большая ответственность выступать на этой прославленной сцене. Театр «Астана Опера» рад представить новую гала-программу, которая, надеемся, найдет отклик в сердцах алматинских зрителей. Многие солисты нашей труппы являются выпускниками хореографического училища имени А.В. Селезнева, конечно, они будут ждать встречи со своими педагогами, которые придут поддержать их выступление, а также коллег по цеху и ценителей высокого искусства. Мы с удовольствием приглашаем всех посетить это значимое в культурной жизни событие, - отметил Заслуженный деятель Казахстана, директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

26 и 27 августа на сцене «Астана Опера» с большим успехом выступила труппа Алматинского театра оперы и балета им. Абая. Руководство двух театров договорилось об ответных гастролях столичной труппы в Алматы. Гастроли пройдут при содействии Министерства культуры и спорта РК.

Так, вечер балета будет показан в оба дня, он включает два отделения, первое из которых – калейдоскоп па-де-де из классических балетов, миниатюры современных отечественных и зарубежных хореографов.

Публику не оставит равнодушным Цыганский танец из балета «Дон Кихот» в хореографии М. Петипа на музыку Л. Минкуса. Стоит подчеркнуть, что в балете это вставной номер, поэтому он прекрасно подходит для гала-программ, в которых воспринимается зрителями как полноценное произведение. Кроме того, из этого балета также будет представлен Гран-па в исполнении звезд казахстанской балетной труппы. Оригинальное, колоритное сочинение Steppe Sons «Қорқыт» в хореографии А. Садыковой давно полюбилось столичной публике, но для алматинского зрителя это будет премьера. Еще один номер на национальную тему - Дуэт из балета «Зов степи» на музыку К.Шильдебаева - станет открытием для театралов Алматы, так как премьера одноименного балета состоялась в Нур-Султане только год назад.

Второе отделение представлено одноактным балетом «Сколько длится Сейчас?» в хореографии Раймондо Ребека. Балет немецкого хореографа – это философское размышление о времени и его отдельных моментах. Как долго может длиться Сейчас в разные моменты жизни? Влюбленному кажется, что поцелуй длится вечность, воспоминания мук могут остаться навсегда или бесследно исчезнуть… Время течет по-разному для человека, который мучительно долго уходит из жизни, и для людей, любящих его. Сегодня – это завтрашнее Вчера, ведь только что случившееся сразу становится прошлым.

В балете Р. Ребека три пары танцовщиков символизируют жизнь человека на разных ее этапах. Талантливый хореограф совершает оригинальную попытку средствами хореографии исследовать время, его течение и восприятие.

Артисты репетируют в залах, отрабатывают с педагогами последние штрихи программы. Так, свое искусство готовятся представить: Айгерим Бекетаева, Бахтияр Адамжан, Еркин Рахматуллаев, Анель Рустемова, Арман Уразов, Олжас Тарланов, Рустем Сейтбеков, Серик Накыспеков, Шугыла Адепхан, Султанбек Гумар, Анастасия Заклинская, Айбар Токтар, Далер Запаров, Еркежан Жунусова, Молдир Шакимова, Наталья Кондя, Куат Карибаев, Бакытгуль Испанова, Данияр Жуматаев, Аделина Тулепова и другие артисты балета.