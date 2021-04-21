Балет «Султан Бейбарс» смогут увидеть столичные зрители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23-24 апреля в «Астана балет» состоится показ балета «Султан Бейбарс» в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри. Масштабный и зрелищный спектакль повествует о жизненном пути Султана Египта и Сирии - Бейбарса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сюжетная линия спектакля начинается с детства Бейбарса, когда на его аул напали варвары, которые забрали мальчика из отчего дома, чтобы продать на невольничьем рынке. Попав оттуда в мамлюкскую армию, Бейбарс становится воином, которого денно и нощно готовят к битвам. Благодаря своим выдающимся способностям он становится ближайшим сподвижником султана, а после – возглавляет Мамлюкский султанат.

«Впервые зрители увидели спектакль в декабре прошлого года. Премьера сразу стала знаковым событием в мире казахстанского балета, поскольку параллельно постановочной работе проходили киносъемки первого в Казахстане одноименного телебалета», - добавил художественный руководитель театра «Астана балет» заслуженный деятель РФ Нурлан Канетов.

Над спектаклем работали видные казахстанские деятели искусства: хореограф-постановщик Мукарам Авахри, композиторы Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев, поэт Бахыт Каирбеков. В состав постановочной группы вошли также художник-постановщик Леонид Басин, художник по свету Арсения Сафиуллина и её ассистент Роберт Даутов, а также художник по костюмам Ася Соловьева.

К слову, театр «Астана балет» принимает участие в проекте «Ashyq» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства здравоохранения. Теперь перед посещением театра зрителям необходимо воспользоваться мобильным приложением «Ashyq» и сканировать QR-коды до и после посещения театра. Более подробную информацию можно получить на сайте и в социальных сетях театра.