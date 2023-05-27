Балет «Спартак» открыл гастроли «Астана Опера» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С успехом начались гастроли балетной труппы «Астана Опера» 25 мая на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Алматинцам представили легендарный балет «Спартак» А. Хачатуряна в хореографии выдающегося балетмейстера Ю. Григоровича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В заглавной партии блистал звезда казахстанского и мирового балета Бактияр Адамжан.

Столичная труппа приезжала с гастрольным туром в театр имени Абая в 2021 году. После двухлетнего перерыва артистам было что показать алматинской публике, потому что пополнился и репертуар «Астана Опера», и обновился состав труппы, изрядно помолодев.

В первый день гастролей на сцене играли Бактияр Адамжан в партии Спартака, Мадина Унербаева - в роли Фригии, Айгерим Бекетаевой - в образе Эгины, грозного полководца Красса воплотил Арман Уразов, а Гладиатора – Серик Накыспеков.

«Весь зал стоя аплодировал в унисон, я полностью разделяю эти впечатления. Во-первых, самый большой комплимент для спектакля, когда критик, который смотрит и профессионально оценивает, впечатлен как зритель. Я вышла со спектакля и могу сказать, что «Астана Опера» наглядно показал, что это главный театр страны. Сам по себе «Спартак» - мужской спектакль, однако подчеркну, насколько вырос уровень женского кордебалета именно в плане стиля, в плане рук, школы, ансамблевости – признак высокого профессионализма. Отмечу очень бережное и уважительное отношение к хореографии Ю. Григоровича, в которой нет «воды», нет непонятных пантомимных сцен, все сделано прекрасно. Сохранение всего этого – заслуга репетиторов, художественного руководства балета. И, прежде всего, сохранение нюансов, потому что здесь все есть танец, в этом драматическом балете каждый пируэт, прыжок несет драматический смысл», - сказала известный балетный критик Флюра Мусина.

«Я видела Бактияра Адамжана на премьере в июне 2014 года, тогда это был совсем еще юный Спартак, теперь же он внес очень много психологических нюансов в образ. Его Спартак возмужал, повзрослел, все было драматически отыграно, прыжки несли свой смысл – это и прыжок победы, прыжок воина. О харизме этого танцовщика долго говорить не нужно, потому что это всем известно, но его умение заполнять своей энергетикой не только сцену, но и весь зрительный зал – потрясающе. Думаю, что это действительно его партия, он в ней растет и на сегодня достиг великолепного результата. Прекрасный дуэт у Бактияра Адамжана и Мадины Унербаевой, они очень хорошо друг друга чувствуют, дополняют. Мадина – бесспорная прима театра, поскольку она очень умная балерина, это видно, и в этом образе она лаконична и точна. Их дуэт напоминал блокбастер, мы привыкли восторгаться балетом, любоваться красотой, восхищаться прыжками, а здесь было захватывающее действо в три акта – глобальная, монументальная история, отсылающая даже к современному дню, и в то же время – вечная история любви, долга, справедливости и воинской чести. Эгина Айгерим Бекетаевой была очень интересна, потому что Айгерим – уникальный артист, она делает все по-своему. Ее Эгина не похожа ни на одну другую. Созданный ею образ трогал, завораживал и убеждал. И даже в конце она привнесла свою тему, Эгина делает все во имя любви к Крассу. Это ее особый талант, и здорово, что его сохраняют в театре, бережно к нему относятся. Отдельно скажу о кордебалете, но скорее это тело спектакля. И женский, и мужской состав, общие сцены – артисты филигранно, ажурно исполнили хореографию Григоровича, он бы порадовался», - заключила балетный критик.

Всемирно известная балерина, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова выстраивает свою особую систему развития и продвижения балетной труппы «Астана Опера» на международной арене и, конечно, гастроли занимают в ней главенствующее место. Известно, что выступать в Алматы для художественного руководителя балетной труппы и для артистов – особое удовольствие, потому что здесь сформирована зрительская аудитория, есть любители и ценители балета.

«Мы привезли достаточно сложную программу: большой, масштабный спектакль «Спартак». Хотелось показать именно этот балет, потому что у нас есть хорошие исполнители – замечательный Спартак – Бактияр Адамжан, которого приглашают в другие страны, в известные театры, у нас отличный Красс – Арман Уразов, он хорошо чувствует свою партию. Прекрасные ведущие солистки, наши звезды – Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаева», – сказала Алтынай Асылмуратова.

«Я в восторге, не ожидала увидеть такой высокий уровень исполнения, знала, что будет хороший солист, но что вся труппа прекрасно танцует, великолепный кордебалет – это было открытие для меня. Солист Бактияр Адамжан – звезда, он даже светится, к слову, в последний раз видела его в «Шехеразаде», тогда он украсил весь спектакль. Сегодня для нас солисты создали настоящий праздник, спасибо им», - отметила зритель Юлия.

«Труппа работает замечательно, придраться просто не к чему, я очень рада, что побывала на этом спектакле. Впечатления грандиозные, солисты великолепные – Мадина Унербаева, Айгерим Бекетаева, мужской состав – Бактияр Адамжан и Арман Уразов держат высокую планку. Постановка Григоровича, конечно, нам знакома, мы смотрели ее в Большом театре. Он – гениальный балетмейстер, поэтому оценки здесь излишни, только одна большая благодарность труппе и педагогам», - подчеркнула известная балерина, педагог Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева Тамара Мальбекова.

«Нам очень повезло, что «Спартак» в постановке самого Ю.Н. Григоровича наконец-то увидели на нашей сцене. Это важно, что мы можем осознать и нашу, алматинскую, редакцию, в ней тоже есть свои плюсы, но этот спектакль, конечно, гениальный. Спартак Бактияр Адамжан – лучший танцовщик на сегодня, это давно уже признано, в том числе рядом международных конкурсов, гастролирует по всему миру со своими коронными партиями. Прекрасная Эгина в труппе – Айгерим Бекетаева, чудесная балерина, пластичная, выразительная, исключительно радостная балерина. Несмотря на то, что Айгерим – балерина лирического плана, здесь она весьма хороша. Фригия Мадина Унербаева – знаменитая танцовщица, которая обучалась у Фариды Койгельдиновой, к сожалению, ушедшей из жизни, и это ее единственная ученица, которая осталась в Казахстане. И она с достоинством и с честью несет имя своего педагога», - отметил заслуженный артист Казахской ССР, педагог, артист балета Эдуард Мальбеков.

Продолжит гастрольный тур Гала-балет, который состоится 27 мая. Для жителей и гостей города подготовили эксклюзивную программу, в которую вошли репертуарные новинки столичного театра. Это «черно-белые» балеты выдающегося хореографа современности И. Килиана – «Шесть танцев», «Маленькая смерть», а также насыщенная программа гала- номеров. Билеты на спектакли уже не достать, гастроли проходят при аншлагах, под крики «Браво» и горячие овации.