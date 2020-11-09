Балет на экологическую тему презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Балет» с успехом состоялась премьера одноактного балета «Желтораңғы туралы аңыз» в постановке хореографа Анвары Садыковой. В сотворчестве с прославленными мэтрами казахстанского искусства – композитором Куатом Шильдебаевым и автором либретто Бахытом Каирбековым, балетмейстеру удалось создать масштабное по своей глубине хореографическое произведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Действие балета разворачивается вокруг удивительного дерева, что издревле растет на просторах казахской земли. Туранга нашла силы противостоять наступлению песчаных барханов, выстояла, закалилась, обрела мощные корни, которые питали ее. Но появляются непрошенные гости, которые решают срубить дерево, и на защиту Туранги встает храбрый Юноша.

Основные идеи, заложенные в спектакле, говорят о стойкости народа во время испытаний. Эта сила воплощена в образе дерева Туранги. Рассуждает хореограф-постановщик и об актуальных проблемах всего человечества: конфликте между природой и людьми, которое на сцене выливается в жестокую схватку. Она наглядно демонстрирует кровавые последствия, что несет за собой необдуманное вмешательство человека.

«Раньше люди, особенно наш казахский народ, верили, что все живое и в каждом есть душа. Поэтому относились ко всему бережно: к степи, тем более, что она была скудна и каждое дерево в ней считалось священным. Увидеть дерево в степи считалось доброй приметой. Оно даёт спасительную тень, становится домом для птиц. И все это – олицетворение красоты, которая нам неведома. И ее надо беречь», - отмечает автор либретто Бахыт Каирбеков.

В разные дни партию Туранги исполнили солистки театра «Астана Балет» Ансаган Кобентай и Асель Жангаскаева. В партии Юноши зрители увидели Фархада Буриева и Сундета Султанова, а душу Туранги – воздушную и нежную - воссоздали Дилара Шомаева и Дарина Кайрашева.

Художественное оформление спектакля было создано силами мастеров театра «Астана Балет». Красочные декорации и костюмы подчеркнули уникальный пластический язык хореографа, основанный на классическом танце в сочетании с богатейшей лексикой казахского танца.

К слову, вскоре труппа столичного театра порадует публику ещё одной премьерой. 21 ноября состоится показ одноактного балета «Триумф» в постановке Айнур Абильгазиной - молодого хореографа и ведущей солистки театра «Астана Балет». А 14 ноября состоится показ одноактного балета «Саломея» Мукарам Авахри и «Longing» Рикардо Амаранте.