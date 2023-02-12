Балет «Легенда о любви» покажут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 и 4 марта в театре «Астана Балет» состоится показ знаменитого балета «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича. Спектакль впервые пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет» под руководством маэстро Армана Уразгалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Это спектакль сильных страстей и глубокой мысли, в котором сошлись гениальные компоненты, вознесшие искусство балета на небывалую высоту: в основе либретто философская пьеса драматурга Назыма Хикмета, колоритную и сочную музыку написал Ариф Меликов, а изящную и выразительную сценографию создал Симон Вирсаладзе.

Вниманию публики предстанет рассказ о безграничной власти царицы Мехменэ Бану и мире таинственного восточного искусства, который олицетворяет художник-каменотес Ферхад, о мудрости и горе, о любовном ослеплении, беззащитности чувств и самоотверженности. Ориентальный сюжет будто создан для балета с его любовью к экзотике и контрастам, противопоставлению любви и ненависти, отваги и слабости, а в хореографии Юрия Григоровича заложена невероятная мощь высказывания в сочетании с многослойностью возможных красок.

Впервые «Легенда о любви» была показана в 1961 году и сразу оказалась сродни эстетической революции в мире высокого хореографического искусства. Балет, ставший классикой XX века, не теряет свой актуальности благодаря уникальной и сложнейшей хореографии. Среди множества работ гениального балетмейстера эта постановка занимает особое место, именно с него началась 30-летняя золотая «эпоха Григоровича» в Большом театре. Удивительно, что и сегодня спектакль смотрится так же свежо и современно.

Особые эмоции у зрителей неизменно вызывает и музыкальное сопровождение: благодаря дирижеру-постановщику Арману Уразгалиеву создается впечатление, будто музыка является и началом, и естественным продолжением движений тел артистов.

Под его руководством симфонический оркестр театра «Астана Балет» блестяще исполнит музыку азербайджанского композитора Арифа Меликова, демонстрируя вершины исполнительского мастерства. Пленительная музыка сливается с танцем и возвышает древнее персидское сказание до высот философского обобщения.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Театра «Астана Балет»