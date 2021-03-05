Балет «Лебединое озеро» покажут на 8 марта в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный женский день на сцене Большого зала «Астана Опера» представят любимый миллионами балет П. Чайковского «Лебединое озеро». Оценить мастерство артистов и спектакль в хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы, Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой жители и гости города смогут также 6 и 7 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы с большим удовольствием исполним балет, без которого не обходится ни один музыкальный театр, и который является символом академического хореографического искусства. Этот спектакль украсил праздничную афишу еще и потому, что рассказывает о разных чувствах: верности, но в то же время о предательстве и коварстве, о силе вечной любви, он создает романтическое настроение. Я представлю одну из главных партий – принца Зигфрида. В целом, мужской танец здесь стремительный, мощный, рассчитанный на виртуозное исполнение, если говорить о женском танце, то он демонстрирует легкость, воздушность, эфемерность. Желаю нашим дорогим зрителям насладиться этой интереснейшей историей. Поздравляю милых дам с Международным женским днем и спешу пожелать всем крепкого здоровья, добра, любви, пусть с приходом весны ваши сердца наполняются радостью и счастьем, вы дарите нам красоту, и мы бесконечно благодарны вам за это», - сказал ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев.

Балет «Лебединое озеро» в новой хореографической редакции Алтынай Асылмуратовой идет на сцене театра с 2018 года, он полюбился не только столичным зрителям, но и публике Маската, где был впервые показан в рамках гастролей в 2017 году. Кроме того, труппа «Астана Опера» побывала с этим спектаклем в Италии (Генуя) и Испании (Валенсия) и получила высокую оценку балетных критиков.

В основе либретто – широко бытующий в сказочном фольклоре сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу. Чары злого гения действуют днем, но с приходом луны белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. Она не одинока, на озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, назвавшие Одетту королевой лебедей. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем.

За пультом Симфонического оркестра «Астана Опера» 6 и 8 марта будет стоять дирижер-постановщик Арман Уразгалиев, а 7 марта - итальянский маэстро Джузеппе Акуавива.

Партию Одетты-Одиллии 6 и 8 марта исполнит прима театра Айгерим Бекетаева, 7 марта этот образ воплотит ведущая солистка Анель Рустемова. Партию принца Зигфрида готовят Еркин Рахматуллаев (6 и 8 марта) и Олжас Тарланов (7 марта). Ротбарт – Арман Уразов (6 и 8 марта) и Жанибек Ахмедиев (7 марта). В роли Шута выступит Акарыс Бейбарыс.