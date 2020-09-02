Баланс трудовых ресурсов необходимо учитывать еще в школах – эксперт

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Декан факультета истории, экономики и права ЗКУ им. М.Утемисова, доцент, кандидат экономических наук Галина Нестеренко прокомментировала Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила декан факультета истории, экономики и права ЗКУ им. М.Утемисова, доцент, кандидат экономических наук Галина Нестеренко, в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на дальнейшее развитие сферы науки и образования. Несомненно, высшее образование и наука всегда должны быть в приоритете развития государства.

«Несмотря на то, что ежегодно из высших учебных заведений выпускаются сотни специалистов различного профиля, по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных кадров на селе. Поэтому Президент поручил расширить сферу действия программы «С дипломом - в село» и продолжить работу на новом уровне. На эти цели в следующем году будет выделено около 20 млрд тенге. Также, по словам Президента, бюджет страны должен быть ориентирован на развитие экономики и решение социальных проблем. Чтобы достичь этой цели, невозможно обойтись без качественного образования на каждом его этапе, начиная с дошкольного и заканчивая разработкой современных научных достижений. Кроме того, необходимо еще в школах учитывать баланс трудовых ресурсов и выявлять способности детей к той или иной профессии, направлять их знания, учитывая потребности рынка труда, чтобы выпускник был социально ориентирован для поступления в профессиональные и высшие учебные заведения», – высказала свое мнение Г.Нестеренко.

В этом году в Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова поступили свыше 1600 выпускников школ и колледжей. На факультете в новом учебном году открыта специальность «Экономическая безопасность». Она даст возможность подготовить специалистов нового уровня, аналитиков, обладающих знаниями в области экономики и юриспруденции, которые смогут противостоять современным угрозам экономических рисков на предприятиях в условиях кризиса.

«Президент страны отметил, что необходимо оказывать всемерную поддержку развитию бизнеса в стране, в частности малому и среднему бизнесу, и главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%. Для этого нужны налоговые послабления, учить азам бизнеса еще со школьной скамьи, вводить в школьный курс дисциплины по основам предпринимательства. У нас в университете с 1 курса введен обучающий курс лекций по основам предпринимательства. Помимо этого, в текущем году совместно с Западно-Казахстанским филиалом АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» мы провели практическое обучение свыше 120 студентов всех специальностей основам предпринимательства», – рассказала декан факультета.

По ее словам, с экономической точки зрения очень эффективен в Послании акцент на развитие агропромышленного комплекса страны. Будет составляться 5-летний план развития АПК, где основное внимание должно быть уделено переработке продукции. Через поддержку отечественных производителей и инновационных проектов казахстанских предпринимателей будет укрепляться национальная экономика государства. Для этого будут созданы эффективные меры поддержки производителей, среди которых создание единого закона в сфере государственных закупок, по которому казахстанское содержание должно стать одним из определяющих факторов данного процесса.