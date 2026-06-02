Баланс между безопасностью и энергопереходом — взгляд «Шеврон» на будущее мировой энергетики

Обеспечение надежных поставок энергии остается одной из ключевых задач мирового энергетического сектора. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства «Kazinform» рассказал Президент Шеврон Евразия Дерек Магнесс.

Он подчеркнул важность долгосрочного партнерства, технологических инноваций и сбалансированного развития энергетики в условиях геополитической нестабильности и растущего спроса, а также уделил особое внимание роли Казахстана на глобальных энергетических рынках.

— Как мы все знаем, «Шеврон» — одна из самых известных энергетических компаний мира. Какие ключевые этапы сформировали компанию такой, какой мы видим ее сегодня?

— Если говорить об истории «Шеврона», то нашей компании уже более 140 лет, и компания смогла выстоять в самые разные времена. Мы продолжали расти и расширять наш портфель.

Всегда уделяли особое внимание технологиям и инновациям, а также их применению в энергетическом секторе. Это позволило нам эволюционировать из компании, ориентированной преимущественно на ископаемое топливо и углеводороды, в более широкую энергетическую компанию. Сегодня мы задаемся вопросом: как обеспечивать людей энергией и способствовать прогрессу человечества в будущем.

Фото: Kazinform

За 140 лет было много важных этапов. Но если говорить о последнем десятилетии, или даже о последних пяти годах, то одним из ключевых достижений стало стремление найти баланс между всеми источниками энергии для удовлетворения потребностей будущих поколений.

— «Шеврон» инвестировал в Казахстан около 55 миллиардов долларов. Как Вы оцениваете результаты этого партнерства?

— «Шеврон» пришел в Казахстан вскоре после обретения Казахстаном независимости, и за более чем три десятилетия выстроили крепкие партнерские отношения с Республикой Казахстан. Мы остаемся крупнейшим частным инвестором в стране.

Когда мы говорим об инвестициях в нефтегазовую отрасль, в энергетическую отрасль, это не только деньги, вложенные в производство. Это также тесное взаимодействие с правительством, развитие партнерства, внедрение инновационных технологий. И самое главное — это инвестиции в людей, развитие компетенций и потенциала для трансформации энергетических систем.

— Если говорить о будущем энергетики, как Вы считаете, насколько устойчив Тенгиз в условиях мировой нестабильности и декарбонизации?

— Когда говорим о нестабильности в современном мире, необходимо учитывать геополитическое давление — будь то конфликт на севере, ситуация в Ормузском проливе или более широкая глобальная напряженность, а также усиливающийся акцент на декарбонизации.

Для того, чтобы сохранять устойчивость в условиях геополитической нестабильности требуется прочное партнерство, особенно с правительствами, чтобы сохранять энергетические системы, от которых зависит мир. Мировой экономике постоянно нужна доступная, надежная и чистая энергия для обеспечения прогресса. Это критически важно.

«Шеврон» в партнерстве с Республикой Казахстан, особенно в рамках Тенгизского месторождения, понимает значение этой энергетической системы в обеспечении глобального прогресса.

— Вы упомянули о геополитических рисках. Сегодня энергетика все сильнее зависит от геополитики. Как «Шеврон» работает в нынешних нестабильных условиях, учитывая продолжающиеся атаки украинских дронов на объекты КТК в России, через которые Казахстан экспортирует большую часть нефти на мировые рынки?

— Казахстан является крупным игроком на мировом энергетическом рынке, поэтому обеспечение надежности поставок критически важной энергии — один из наших приоритетов. Прежде всего мы должны работать безопасно и заботиться о людях — обо всех, кто работает на наших объектах и рядом с ними. Также крайне важно защищать окружающую среду.

Как мы уже говорили, декарбонизация важна. Но необходимо найти баланс. Все виды энергии по-прежнему необходимы. Эти объекты — не политический инструмент, а важнейшая инфраструктура, обеспечивающая мир необходимой энергией. Крайне важно поддерживать открытый диалог и говорить о значимости этих объектов. Через партнерство бизнеса, государств и других участников мы должны обеспечить бесперебойные, доступные и все более экологичные поставки энергии ради прогресса человечества.

— Учитывая нестабильность в мире, уверены ли Вы, что «Шеврон» продолжит инвестировать в Казахстан? Что Вы больше всего цените в Казахстане как инвестиционном партнере?

— За последние три десятилетия «Шеврон» осуществил масштабные инвестиции в Казахстан — не только в Тенгиз, но и в Карачаганак, КТК, «Шеврон Мунайгаз», а также Атырауский завод полиэтиленовых труб.

Фото: Kazinform

Если говорить о будущем, долгосрочные инвестиции в энергетику требуют стабильной среды. Такие проекты рассчитаны на десятилетия, поэтому стабильность фискальных условий крайне важна. Инвесторы должны понимать перспективу доходности, а граждане Казахстана — что означают эти инвестиции и какие выгоды они приносят.

Стабильная налоговая, законодательная и регуляторная база имеет решающее значение. Частые изменения создают неопределенность и риски, что не способствует долгосрочным инвестициям. В Казахстане у нас всегда был открытый диалог с правительством — что необходимо государству, как государство представляет интересы народа, и как мы можем обеспечить прибыльность этих инвестиций для всех сторон. Именно это и есть настоящее партнерство — и именно это представляет собой Казахстан.

— Как бы вы оценили выгоду, которую получает «Шеврон» от деятельности в Казахстане, помимо денежных поступлений?

— Я бы выделил два ключевых аспекта помимо финансовой отдачи. Во-первых, в контексте декарбонизации Казахстан продемонстрировал лидерство, в том числе принятием целей до 2060 года. Мы видим большие возможности для совместной работы над технологиями и инновациями, повышающими эффективность энергетических систем. Нам нужны все виды энергии — углеводороды, возобновляемые источники, ветер, солнце и атомная энергетика. Главное — баланс и эффективность. И у Казахстана есть видение, как найти этот баланс.

Энергетические системы — это не замена одного источника другим, а совершенствование всех источников и повышение их надежности и эффективности. Каждая единица энергии — будь то баррель нефти или миллион кубических футов газа — должна использоваться максимально эффективно.

Во-вторых, это развитие людей и промышленного потенциала. За последние три десятилетия Казахстан создал сильную промышленную базу. Развитие местного производства и услуг создает рабочие места и укрепляет экономику.

По мере развития энергетических систем, в том числе из-за растущего спроса со стороны искусственного интеллекта и вычислительных технологий, эти навыки останутся востребованными. Они универсальны и будут способствовать дальнейшему экономическому росту. Поэтому Казахстан представляет собой значительную возможность для сотрудничества государства, бизнеса и общества в создании долгосрочной ценности.

— Насколько «Шеврон» подвержен геополитическим и транзитным рискам, связанным с санкциями и экспортными маршрутами?

— Безусловно, санкции и экспортные маршруты относятся к факторам риска, особенно когда речь идет о поставках критически важных энергоресурсов на рынки.

Но, как я уже говорил, мы работаем вместе с правительствами, держим всех наших партнеров в курсе дела и стараемся сделать так, чтобы вводимые санкции достигали нужного эффекта, но при этом не нарушали поставок энергоресурсов на рынки. Этот процесс требует времени, координации и четкой коммуникации по всей цепочке поставок. Но в конечном счете все сводится к тому, что дальнейший прогресс человечества зависит от энергоносителей, спрос на которые продолжает неуклонно расти, и растет все быстрее.

По нашим прогнозам, к 2050 году мировой спрос на энергоносители вырастет как минимум на 10% — и это сверх уже перегруженной системы. Для удовлетворения этого спроса необходимы стабильность, устойчивость и возможность поставлять энергию на рынки. А это, в свою очередь, требует взаимодействия всех участников для обеспечения надежности системы поставок даже в условиях санкций.

— Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, привлекает все больше внимания как альтернативный маршрут между Востоком и Западом. Как Вы оцениваете его потенциал и может ли он усилить роль Казахстана как регионального энергетического, логистического и инвестиционного хаба?

— Давайте вспомним 2021 и январь 2022 года — все события, которые тогда произошли. Весь мир увидел, как Казахстан отреагировал на кризис и сохранил стабильность. Эта стабильность продолжает укрепляться, и в этом заслуга руководства страны и его последовательного курса на взаимодействие с мировым сообществом. А там, где есть стабильность, туда и направляются торговые потоки. Таким образом, у Казахстана появляется реальная возможность стать центром распределения торгового потока не только для Центральной Азии, но и для всего азиатского региона.

Для развития такой экономики нужна энергия. Если взять транзитно-транспортную систему — будь то авиация, судоходство, железные и автомобильные дороги — для всех них требуется энергия. Казахстан богат природными энергетическими ресурсами, что может стать основой дальнейшего экономического роста. Средний коридор создаёт потребность перемещать товары и услуги — от производителя к потребителю, из мест производства в места спроса. Для Казахстана это блестящая возможность задействовать, наряду с природными ресурсами, свой потенциал, имеющиеся мощности и трудовые резервы.

— Чем, на ваш взгляд, обоснованы крупные инвестиции в нефть в условиях давления, вызванного климатической повесткой и целями по достижению углеродной нейтральности?

Фото: Kazinform

— Мне кажется, со временем все пришли к пониманию того, что в этой теме нужен взвешенный, сбалансированный разговор. Несколько лет назад многие думали, что переход к возобновляемой энергетике можно осуществить гораздо быстрее — чуть ли не полностью уйти от традиционных источников. Но если посмотреть на то, как продолжает расти спрос на энергию, и особенно на то, что нас ждет в ближайшие годы в связи с развитием искусственного интеллекта и колоссальными требованиями к вычислительным мощностям, становится ясно, что этот спрос выйдет далеко за пределы того, что способны обеспечить нынешние энергосистемы.

А значит, нам потребуются дополнительные источники энергии — их нужно будет разрабатывать, создавать и выводить на рынок. Здесь необходим баланс. И я снова возвращаюсь к мысли о существующих энергосистемах и их эффективном использовани: всё, что мы производим в рамках нынешней системы, должно использоваться с максимальной отдачей, без потерь.

Но в то же время нужно думать и о новых источниках энергии: водород, возобновляемое топливо, геотермальная энергия, ядерная энергетика — обо всем спектре альтернативных источников. Задача — безопасно ввести всё это в оборот, чтобы питать энергосистемы будущего. Чтобы мы могли по-настоящему заботиться об окружающей среде, сохраняя её для следующих поколений, и при этом не останавливать человеческий прогресс, давая ему возможность развиваться вместе с технологиями.

Но ключевой вопрос для нас — обеспечение энергией в достаточном объеме. Нужно обеспечить ею все системы — надёжно, доступно и с наименьшим воздействием на климат.