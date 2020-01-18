Баландин завоевал еще одну бронзу на турнире Champions Swim Series в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Дмитрий Баландин в первый соревновательный день второго этапа турнира Международной федерации плавания (FINA) - Champions Swim Series занял третье место в заплыве на 100 метров брассом, показав результат 1:00.00 Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

Победителем заплыва стал китаец Ян Цзыбей, который преодолел дистанцию за 58.83.00. «Серебро» завоевал нидерландец Арно Камминга, показавший результат 58.95.00.

Напомним, что в Шэньчжэне Д.Баландин проплыл эту дистанцию за 1:00:55.









Следует отметить, что лучшим результатом Баландина в сезоне 2019 года на этой дистанции стал его квалификационный заплыв на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в прошлом году. Тогда он показал результат 59:03, что стало новым рекордом Казахстана.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поделился впечатлениями о старте в Пекине, отметив, что «в целом, результатом доволен». «На самом деле, два дня между стартами, за такой короткий срок, конечно, ничего не получится изменить кардинально. Просто, лучше поворот получился и быстрый старт. Из-за этого удалось улучшить время», - добавил пловец.





Напомним, что более 60 пловцов из 25 стран мира состязаются в 28 индивидуальных и 2 командных соревнований пекинского старта Champions Swim Series.

В это воскресенье казахстанский спортсмен выступит на своей коронной дистанции 200 метров брассом.

Общий призовой фонд пекинского этапа Champions Swim Series составляет 900 тыс долларов. За первое место – 10 тыс долл., за второе – 8 тыс долл., за третье – 6 тыс долл.

Ранее сообщалось о том, что Д.Баландин завоевал две «бронзы» на первом этапе этой престижной серии международных соревнований по плаванию в Шэньчжэне (Южный Китай).

Международная федерация плавания учредила Champions Swim Series в 2019 году. На эти серии приглашаются лучшие пловцы – призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и рекордсмены. Каждый год будут проходить 2-3 старта данного турнира под эгидой FINA. В прошлом году они состоялись в Гуанчжоу, Будапеште и Индианаполисе. Финалистам и участникам этих соревнований начисляются очки в мировом рейтинге.



