Баландин вышел в полуфинал чемпионата РФ по плаванию

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казань в эти дни принимает открытый чемпионат России по плаванию. Казахстанский пловец Дмитрий Баландин вышел в полуфинал турнира на дистанции 50 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Баландин преодолел дистанцию за 27,62 секунды, что позволило ему занять пятое место в итоговом протоколе и квалифицироваться в полуфинал турнира.

Добавим, полуфинал и финал соревнований на дистанции 50 м брассом среди мужчин состоятся сегодня вечером. Полуфинальные заплывы стартуют в 21:00, финальный заплыв состоится в 22:36 по времени Нур-Султана.