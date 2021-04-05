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    14:54, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Баландин вышел в полуфинал чемпионата РФ по плаванию

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казань в эти дни принимает открытый чемпионат России по плаванию. Казахстанский пловец Дмитрий Баландин вышел в полуфинал турнира на дистанции 50 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Баландин преодолел дистанцию за 27,62 секунды, что позволило ему занять пятое место в итоговом протоколе и квалифицироваться в полуфинал турнира.

    Добавим, полуфинал и финал соревнований на дистанции 50 м брассом среди мужчин состоятся сегодня вечером. Полуфинальные заплывы стартуют в 21:00, финальный заплыв состоится в 22:36 по времени Нур-Султана.


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