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Баландин стал четверым на втором этапе турнира Champions Swim Series в Пекине

19 Января 2020 13:18
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Баландин стал четверым на втором этапе турнира Champions Swim Series в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Дмитрий Баландин на втором этапе турнира Международной федерации плавания (FINA) - Champions Swim Series занял 4 место в заплыве на 200 метров брассом, показав результат 2:12.36 Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

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Победителем заплыва стал японец Ватанабэ Иппэй (бронзовый призер чемпионатов мира 2017 и 2019 годов), который преодолел дистанцию за 2.08.40. «Серебро» завоевал нидерландец Арно Камминга (чемпион Европы 2019 года на 100 и 200 метров брассом), показавший результат 2:08.95. «Бронзу» забрал американец Джон Прено (серебряный призер Олимпиады 2016 года) с результатом 2:12.22.

Напомним, что в Шэньчжэне Д.Баландин проплыл эту дистанцию за 2:13:58.

В 2019 году на турнирах Champions Swim Series казахстанский пловец на 200-метровке брассом показал следующие результаты: Гуанчжоу (2:09.37), Будапеште (2:10.73) и Индианаполисе (2:10.02).

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировал свой результат на 200-метровке, сказав, что «всего хватило, время улучшил» (по сравнению с Шэньчжэнем).


«После болезни немного тяжело плыть, в повороты два раза не попал», - добавил казахстанский пловец.

Напомним, что более 60 пловцов из 25 стран мира состязаются в 28 индивидуальных и 2 командных соревнований пекинского старта Champions Swim Series.

Общий призовой фонд пекинского этапа Champions Swim Series составляет 900 тыс. долларов. За первое место – 10 тыс. долларов, за второе – 8 тыс. долларов, за третье – 6 тыс. долларов.

Ранее сообщалось о том, что Д.Баландин завоевал три «бронзы» на первом и втором этапах этой престижной серии международных соревнований по плаванию в Шэньчжэне и Пекине.

Международная федерация плавания учредила Champions Swim Series в 2019 году. На эти серии приглашаются лучшие пловцы – призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и рекордсмены. Каждый год будут проходить 2-3 старта данного турнира под эгидой FINA. В прошлом году они состоялись в Гуанчжоу, Будапеште и Индианаполисе. Финалистам и участникам этих соревнований начисляются очки в мировом рейтинге.

Особенностью этого турнира является то, что на каждой дистанции проводится всего один заплыв лучших пловцов мира.



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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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