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Баландин прошел в полуфинал Олимпиады-2020

27 Июля 2021 17:10
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Баландин прошел в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 июля, в Токио в рамках Олимпийских игр состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил в пятом заплыве.

Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал, который пройдет завтра.

Напомним, что ранее Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020.



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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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