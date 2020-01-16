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Баландин примет участие во втором этапе Champions Swim Series в Пекине

16 Января 2020 21:54
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Баландин примет участие во втором этапе Champions Swim Series в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Дмитрий Баландин примет участие во втором этапе турнира Международной федерации плавания (FINA) - Champions Swim Series в китайской столице, которые пройдут с 18 по 19 января. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Более 60 пловцов из 25 стран мира будут состязаться в 28 индивидуальных и 2 командных соревнованиях пекинского старта Champions Swim Series. Казахстанский спортсмен выступит на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Общий призовой фонд пекинского этапа Champions Swim Series составляет 900 тысяч долларов. За первое место – 10 тысяч долларов, за второе – 8 тысяч долларов, за третье – 6 тысяч долларов.

Ранее сообщалось о том, что Д. Баландин завоевал две «бронзы» на первом этапе этой престижной серии международных соревнований по плаванию в Шэньчжэне (Южный Китай).

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин в интервью корреспонденту Казинформа поделился впечатлениями о старте в Шэньчжэне, отметив, что «при нынешнем физическом состоянии проплыл неплохо».

По его словам, на результатах сказалась простуда с высокой температурой за пять дней до вылета в Китай, в связи с чем «начал плавать только здесь».

Касаясь пекинского старта в эти выходные, казахстанский пловец сообщил, что «постарается улучшить время». «В Шэньчжэне немного расплавался, посмотрим, что получится», - добавил он.

«Участие в турнире Champions Swim Series – это хорошая возможность посоревноваться с лучшими пловцами в мире и приобрести колоссальный опыт. Эти старты важны с одной стороны, поскольку они популяризируют плавание. Это такое шоу. С другой – спортсмены заинтересованы здесь участвовать из-за материальной составляющей. В целом, хорошо, что в последнее время появляются коммерческие старты в плавании», - высказал свое мнение Д. Баландин.

Международная федерация плавания учредила Champions Swim Series в 2019 году. На эти серии приглашаются лучшие пловцы – призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и рекордсмены. Каждый год будут проходить 2-3 старта этого турнира под эгидой FINA. В прошлом году они состоялись в Гуанчжоу, Будапеште и Индианаполисе. Финалистам и участникам этих соревнований начисляются очки в мировом рейтинге.


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Ключевые слова: Спорт, Китай,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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