Балаим Кесебаева и Павел Казанцев избраны заместителями председателя Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Балаим Кесебаева и Павел Казанцев избраны заместителями председателя Мажилиса Парламента седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии пункта 8 статьи 9 Конституционного закона «О Парламенте и статусе его депутатов РК», из числа депутатов палаты большинством голосов избираются два заместителя Мажилиса. Пользуясь правом, я хочу предложить кандидатуру заместителя председателя Мажилиса в первую очередь депутата Мажилиса Кесебаеву Балаим. Она была депутатом шестого созыва, имеет большой опыт, квалифицированный юрист, многие годы работала в органах юстиции, активно участвовала в работе и показала свой профессионализм. Я считаю ее достойной на должность. Я уверен, что она сможет работать на такой высокой должности», - сказал избранный сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания.

Также вторым заместителем председателя Мажилиса Парламента избран депутат Павел Казанцев.

Депутаты единогласно проголосовали за их кандидатуры.

Напомним, Нурлана Нигматулина избрали председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.

Кесебаева Балаим Туганбаевна родилась в 1966 году в колхозе Джамбул Кировского района Чимкентской области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

1985 – 1993 гг. – Талдыкорганскй юридический техникум, Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

1985 – 1988 гг. – заведующая канцелярией отдела юстиции Чимкентского областного исполнительного комитета.

1993 – 1994 гг. – делопроизводитель Архитектурно-проектного кооператива «Шахар» г. Алматы.

1994 – 1998 гг. – советник, главный советник, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции Республики Казахстан.

1999 – 2002 гг. – заместитель начальника управления юстиции Кызылординской области.

2002 – 2004 гг. – начальник департамента юстиции Мангистауской области.

2004 – 2009 гг. – директор департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан.

2009 – 2016 гг. – начальник департамента юстиции Кызылординской области.

С 2012 года – член партии «Нұр Отан».

С 24 марта 2016 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избрана по партийному списку партии «Нұр Отан», член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В январе 2021 года стала депутатом Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.

Награждена орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» и нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері».

Замужем, имеет двоих детей.

Казанцев Павел Олегович родился в 1960 году в городе Томске, Россия.

В 1982 году с отличием окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «автомобили и автохозяйство».

В 1986 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим инженером, начальником ПТО, старшим инженером по ТБ и ОТ, мастером АТП-3 грузового автоуправления Целиноградской области при Министерстве транспорта Казахской ССР.

1986 – 1992 гг. - служба в Управлении КГБ по Целиноградской области.

1992 – 1995 гг. - начальник отдела, председатель комитета Внешнеэкономических связей, представитель Министерства внешнеэкономических связей РК в администрации Акмолинской области.

1995 – 1997 гг. - заместитель акима города Акмолы.

1997 – 1998 гг. - советник заместителя председателя Административного совета СЭЗ.

1998 – 1999 гг. - заместитель директора Фонда экономического и социального развития СЭЗ, заместитель председателя правления и начальник отдела инвестиций фонда «Акмола».

1999 – 2007 гг. - директор консалтинговой компании «Центр деловых инициатив».

2005 – 2007 гг. - представитель компании «CISСO» в Астане.

2007 – 2010 гг. - заместитель, первый заместитель председателя Астанинского городского филиала НДП «Нұр Отан».

2010 – 2013 гг. - директор департамента политической работы, директор департамента организационно-политической работы Центрального аппарата НДП «Нұр Отан».

2014 – 2015 гг. - менеджер по развитию, руководитель службы планирования программ, мероприятий, внешних связей и коммуникаций Фонда Первого Президента РК – Лидера Нации.

2015 – 2016 – гг. - заместитель председателя – директор департамента организационной кадровой работы и активов федерации профсоюзов РК.

С 24.03.2016 – н.в. - депутат Мажилиса Парламента РК шестого созыва.

В январе 2021 года стал депутатом Мажилиса Парламента РК седьмого созыва.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Ерең еңбек үшін», НДП «Нұр Отан» «Белсенді қызмет үшін», имеет юбилейные медали, знак РК «За заслуги в развитии туризма в Республике Казахстан», ведомственные награды.

Женат, имеет двоих детей.