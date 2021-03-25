«Бала дауысы» открывает свой шестой сезон

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный детский песенный конкурс «Бала дауысы» открывает дистанционный отборочный тур шестого сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Талантливые дети в возрасте от 8 до 12 лет могут стать участниками шестого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». Дистанционный отборочный тур, который определит 17 финалистов, пройдет с 25 марта по 15 мая. Все условия участия в кастинге размещены на сайте baladauysy.kz, где так же уже открыт прием заявок.

Подготовительный этап к финалу «Бала дауысы» пройдет с 1 июня по 1 октября: детей-финалистов ждут индивидуальные занятия по вокалу, актерскому мастерству, хореографии; с ними будут работать режиссеры, художники по графике и свету, дизайнеры, стилисты, чтобы создать неповторимый и особенный сценический образ.

Финал конкурса состоится 7 и 9 октября в городе Нур-Султан. В этом году несколько усложнен формат конкурсной концертной программы - дети будут исполнять популярные хиты казахстанской и зарубежной эстрады в сопровождении бэнда.

Следует особо отметить, что участие детей на всех этапах конкурса бесплатное. Каждый участник отборочного тура получит именные дипломы, финалисты будут награждены ценными призами и подарками.

Победитель «Бала дауысы» станет обладателем именного образовательного гранта, учреждаемого с первых дней создания конкурса Алией Назарбаевой – автором проекта и учредителем Фонда «Жандану әлемі».

Так же по итогам конкурса будет издан сборник новых детских песен, авторами которого станут детские композиторы из 14 областей страны, городов Шымкент, Алматы и Нур-Султан. Все новые песни, как и песни, написанные в предыдущие сезоны, будут доступны на сайте «Бала дауысы».

Напомним, победителем пятого юбилейного сезона «Бала дауысы» стал 12-летний мальчик из Мангыстау.