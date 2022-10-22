Бал молодых офицеров прошел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Под трепетные звуки вальса закружились в вихре танца очаровательные дамы в сопровождении статных кавалеров – в Карагандинской области прошел традиционный бал молодых офицеров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вечер пригласили 14 пар. Это офицеры региональных командований «Орталық» и «Астана», департамента полиции и других силовых структур. В этом году бал посвящен 30-летию Вооруженных сил Республики Казахстан и приурочен ко Дню Республики.

«Мероприятие направлено на привитие молодому поколению эстетики и традиций, сложившихся в ходе многовековой истории военной службы. Такое событие объединяет несколько поколений: учеников кадетских классов, курсантов, военнослужащих различных ведомств и ветеранов Вооруженных сил», – отметили в Молодежном ресурсном центре Карагандинской области.

Участников к балу в течение месяца готовили профессиональные хореографы. Молодые офицеры в парадных мундирах и их обворожительные партнерши продемонстрировали гостям свои навыки владения классическими танцами – полонезом, венским вальсом, менуэтом, полькой. Их оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли хореографы, актеры театров, артисты Концертного объединения Кали Байжанова, представители Федерации джамп роуп и роуп скиппинга. Они распределили места среди участников по следующим критериям: ритмичность, синхронность, взаимодействие танцоров друг с другом, контакт со зрителем, использование реквизита, артистизм.

Главный приз завоевала пара Магжан Кашенов и Фаризат Аши. Магжан трудится в Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова. Лейтенант преподает на кафедре криминалистики. А Фаризат – курсантка вуза, она учится на третьем курсе.

«Фаризат моя супруга. Мы с ней никогда не занимались танцами, поэтому для нас было вдвойне приятно, что удостоились Гран-при. Я думаю, нас выбрали за артистизм. Мы очень старались. Танцевали полонез и классический вальс. Я благодарен организаторам и руководству нашей академии, ведь для участия нам пришлось усиленно готовиться, иногда приходилось отпрашиваться. Нам шли навстречу», – поделился Магжан Кашенов.

Также члены жюри наградили пары, занявшие первые, вторые и третьи места. Им вручили статуэтки, дипломы и денежные призы.