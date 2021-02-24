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    17:16, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Бакытжан Темирболат: Исследовать наследие выдающихся личностей Великой степи – наш гражданский долг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Библиотеке Елбасы состоялась международная научно-практическая конференция «Великая степь и Казахская государственность: современные подходы и новые взгляды», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем приветственном слове директор Библиотеки Елбасы, кандидат политических наук Бакытжан Темирболат отметил, что 30 лет – ничтожно малый срок для истории. Однако для Казахстана, который на протяжении последних трех веков был скован тисками политического и социокультурного давления извне, именно эти 30 лет стали рубиконом для вновь открытых горизонтов реализации национальной идеи, строительства независимого государства и уверенности в его будущем, базис для которой был заложен Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым еще в 1990-х годах, и сегодня уверенно продолжен в курсе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    «К сожалению, в колониальный период и в советское время национальная история практически не изучалась. Она была предана забвению. Попытки первых профессиональных историков в лице Ермахана Бекмаханова, Бегежана Сулейменова объективно написать национальную историю казахского народа закончились репрессией. И только лишь независимость позволила нам открыто и непредвзято изучать свое прошлое. Прав наш Елбасы, когда говорит, что «народ, не помнящий своей истории или ее лишенный, теряет все ориентиры и больше не способен к целенаправленным деяниям», - добавил Бакытжан Темирболат.

    Директор Библиотеки Елбасы продолжил, что национальная история как стержень идеологии состоятельна только при всестороннем объективном взгляде, достоверность которого возможна с учетом глубоких кропотливых исследований.

    «Глубоко исследовать историю государства, завещанного потомкам, представить истинное изложение жизней и судеб, наследия выдающихся, гениальных личностей Великой степи – наш гражданский и человеческий долг как представителей казахского государства и казахстанской интеллектуальной общественности», - подчеркнул Бакытжан Темирболат.

    В мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные ученые-историки, преподаватели университетов, докторанты и магистранты.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Семь граней Великой степи Астана История Казахстана
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