Бакытжан Слямов назначен заместителем председателя Комитета госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК назначен заместитель председателя Комитета государственных доходов. Им стал Бакытжан Слямов, передает МИА «Казинформ».

Слямов Бакытжан Оразгалиевич, 1983 года рождения.

В 2006 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юриспруденция», в 2009 году – Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году юрисконсультом ТОО «Юридическая фирма «Жеті Жарғы», в которой прошел путь от юрисконсульта до директора.

В октябре 2009 года принят на государственную службу в Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан на должность помощника депутата, где проработал до января 2014 года.

С января 2014 года по апрель 2019 года работал в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан в должностях эксперта, консультанта, инспектора.

С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора Департамента кадров и внутреннего администрирования Комитета государственных доходов МФ РК.