14 Июня 2022 18:32

Бакытжан Сариев назначен начальником Канцелярии Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Шумишбайулы Сариев назначен начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ

Назначить Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года

№ 929

Сариев Бакытжан Шумишбайулы родился в 1971 году в Алматы.

Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юрист.

Трудовая деятельность: специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999); начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002); начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003); руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007); руководитель канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019); уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017); заместитель начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019). С июля 2019 года - заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет» (2012); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2006), 7 юбилейными медалями, ведомственной медалью МИД «ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019); нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017).



