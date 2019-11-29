Бакытжан Сагинтаев: Ситуация вокруг белки всех интересует

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы ответил на вопрос касательно нашумевшей скульптуры белки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация вокруг белки всех интересует. С другой стороны, если все проблемы будут только вокруг белки, то я буду рад. Это означало бы, что остальные вопросы решены, а люди довольны. Белка – проект коммерческий, сделана она из соломы. Сейчас белку закрыли брезентом. Создатели проекта сами предлагают, выходя на управление с предложениями, как дальше с ней быть. В декабре, если предложения поступят по дальнейшему развитию, если жители согласятся, чтобы стояла, то с нашей стороны никаких препятствий не будет. Если нет, то будет принято другое решение», - рассказал Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Ранее в Управлении культуры Алматы также рассказали о судьбе скульптуры.