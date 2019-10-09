Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегии развития Алматы до 2050 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегии развития Алматы до 2050 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О стратегии развития города Бакытжан Сагинтаев рассказал во время встречи со студентами, которая проходит в стенах КазНУ имени аль-Фараби.

«Мы сегодня завершили разработку по поручению Елбасы проекта стратегии долгосрочного развития города. Этот документ мы назвали «Алматы-2050». Я хочу поделиться своим видением по развитию нашего города. Я рассчитываю на ваше прямое участие и поддержку», - обратился к залу Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что первый стратегический приоритет это стать глобальным, «умным» городом». По прогнозу экспертов в Большом Алматы к 2030 году будет проживать около 5 млн человек.

«Я говорю 5 млн – это Большой Алматы. Большой Алматы - это город Алматы и пригород, алматинская агломерация. Вокруг нас 5 районов Алматинской области, где проживает 60% населения области. Они не ездят в Талдыкорган, это для них очень далеко, они все ездят к нам в город. Сейчас в Большом Алматы проживают 3 млн человек, к 2030 году будет 5 млн, поэтому нагрузка на инфраструктура из-за роста населения является глобальным вызовом для всех развивающихся городов. Мы не исключение. Нам, как и другим мировым мегаполисам, угрожает также кризис урбанизации. 60% ежегодного прироста населения дает миграция – это ведет к перезагрузке всей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры города», - подчеркнул аким.

Чтобы этого не допустить, требуются проактивное планирование и проектирование, смарт-подходы для решения в масштабах всей агломерации Большого Алматы, подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

«Мы считаем, что оптимальное население для нашего города 3-3,5 млн человек, это чисто Алматы, без учета агломерации. Чтобы удержать его на этом уровне после 2030 года, нам уже сейчас необходимо развивать пригороды, необходимо создавать там рабочие места, социальную инфраструктуру, запустить туда массовый общественный транспорт, электрички запускать надо, LRT, BRT», - отметил аким.