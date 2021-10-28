Бакытжан Сагинтаев рассказал о реконструкции набережной Большой Алматинки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы горожан в прямом эфире передачи Akimat LIVE на телеканале «Алматы» рассказал о реконструкции набережной Большой Алматинки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, реконструкция планируется начать в следующем году.

«Реконструкцию участка водоохранной полосы и русла реки Улкен Алматы (Большая Алматинка) от селезащитной плотины до проспекта аль-Фараби и далее до проспекту Абая планируется провести в ближайшие годы», - сказал Б. Сагинтаев.

В 2021 году проводятся работы по 25 общественным зонам, в Алмалинском районе - 5 5, Ауэзовском - 4, Алатауском- 3, Бостандыкском-3, Жетысуском- 5, Медеуском- 1, Наурызбайском- 3, Турксибском-1, а также управлением «зеленой» экономики- 8.

В целом за два года благоустроено 84 объекта. В прошлом году проведено строительство новой рекреационной зоны в микрорайоне «Карасу», благоустройство парка «Желтоксан», парка «Дружба», сквера в микрорайоне «Жетысу-3» и парка «Южный».

В 2021 году проведено благоустройство рощи «Маяк», обустройство набережной вдоль русла реки Есентай в микрорайоне Кокмайса и участка в микрорайоне Горный Гигант, капитальный ремонт фонтана на территории Музея имени Кастеева, благоустройство сквера у НАТОБ им. Абая, благоустройство Терренкура, русел рек Жарбулак и Тиксай.