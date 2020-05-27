Бакытжан Сагинтаев рассказал о БРТ и ЛРТ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о транспортных проектах в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно БРТ - проектные работы продолжаются. Линия, которая была начата, должна дойти до ВОАД. По проекту пойти вниз по Желтоксан, потом повернуть направо на улице Толе би и выйти на ВОАД, от ВОАД в депо выше Halyk Arena и разворот назад. Если это будет одобрено и продолжено строительство, то линию довести в СЭЗ ПИТ «Алатау». Выделенные линии увеличиваются. Сейчас проектные работы идут по выделенным линиям для общественного транспорта, где это возможно», - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Также он назвал сложным вопрос касательно ЛРТ в городе.

«Тут вопрос финансирования, стоит немалых денег, сотни миллиардов тенге, с учетом нынешней девальвации цену необходимо уточнять. Мы спорим с разработчиками насколько это подъемно для городского бюджета. Мне задавали вопрос про метро, может метро не надо. Метро финансируется с республиканского бюджета. Я ставил перед Правительством, что городскому бюджету сложно потянуть такой проект, может профинансировать через Правительство. Правительство сказало, что два дорогих проекта тоже не потянет. Метро мы должны добивать. Поэтому различные варианты по ЛРТ рассматриваются. Вопрос именно финансовой составляющей, насколько финансирование данного проекта подъемно для городского бюджета», - добавил аким.