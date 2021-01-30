Бакытжан Сагинтаев рассказал о благоустройстве горной инфраструктуры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о развитии горной инфраструктуры, с целью создания цивилизованных условий для туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев напомнил, что ранее рассказывал об оцифровке тысячи км горных маршрутов и благоустройстве 500 км с целью обезопасить пребывание в горах.

«Для того чтобы обеспечить не только безопасность, но и сделать походы увлекательными и познавательными, в ущельях Горельник и Аюсай открываем визит-центры», — написал аким Алматы.

Во время рабочего объезда Бакытжан Сагинтаев ознакомился с их потенциалом. Здесь созданы необходимые условия – пункты питания, санитарно-гигиенические узлы, летние террасы и бесплатный Wi-Fi. Волонтеры и профессиональные альпинисты школы пребывания в дикой природе «Тамыр» проводят бесплатные экологические занятия. Туристам предоставляется информация о маршрутах и разъясняются основы безопасности и бережного отношения к окружающей среде.

Также аким города посетил строительные площадки гостиниц Ramada encore by Wyndham, Holiday Inn Express и многофункционального гостиничного комплекса «Жетысу». Таким образом, для туристов будет создано больше мест размещения.

Как сообщалось ранее, в рамках развития экологического туризма и создания инфраструктуры в горной местности за последние 4 года оцифровано более 1000 км горных маршрутов. Из них благоустроено 36 маршрутов общей протяженностью порядка 500 км. Оцифрованные маршруты доступны в онлайн и офлайн GPS-навигаторах View Ranger и 2Gis. С целью улучшения навигации установлены информационные стенды, указатели с информацией о сложности маршрутов.

В 2021 году планируется благоустроить дополнительно порядка 170 км горных троп и создать 4 кэмпинг-зоны. Также планируется начать реализацию двух проектов по развитию горного туризма. Это туристские комплексы Medeu Resort и оздоровительный комплекс Butakovka Med. Кроме того, планируется модернизация горнолыжной базы «ЦСКА» с созданием спортивно-образовательных активностей для горожан. В том числе катание на лыжах и снегоходах, тюбинг, а также летние виды активностей, такие как стрельба из лука, конные прогулки и велоспорт.

В рамках развития гостиничного бизнеса в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 4 гостиничных комплекса - 4-звездочные и 3-звездочные гостиницы, которые в том числе рассчитаны для бюджетных туристов. В целом в Алматы функционируют 328 мест размещения, в том числе гостиницы, хостелы и санатории.