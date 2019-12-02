Бакытжан Сагинтаев проверил подготовку катков Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня во время рабочего объезда проверил ход подготовки катков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.

Этой зимой в городе будет открыто четыре бесплатных так называемых социальных катка. В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, в парке Первого Президента, а также перед акиматом Наурызбайского района и в Турксибском районе перед ТЦ «MART».

Аким города Бакытжан Сагинтаев осмотрел ход подготовительных работ и сделал ряд замечаний по качеству льда и обустройству сопутствующей сервисной инфраструктуры.

«Приведите в порядок состояние льда, сделайте удобные точки проката и общепита, продумайте места для отдыха и санитарных зон. Катки должны быть безопасными и удобными для посетителей любого возраста», — сказал аким Алматы Б. Сагинтаев, обращаясь к представителю компании-подрядчика, подчеркнув при этом, что социальное не означает некачественное.









Общая площадь заливаемого льда составит около 12 тыс. кв. метров. При этом катки не будут зависеть от капризов природы — лед охлаждается специальной системой. Площадки в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев и парке Первого Президента организованы в виде ледовых аллей.









По итогам объезда аким города Б. Сагинтаев поручил курирующим заместителям акима города, акимам районов и соответствующих управлений усилить контроль за ходом технической подготовки городских катков.











