Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства новых школ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В своем аккаунте в Instagram аким Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе по снижению дефицита ученических мест в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким посетил строительную площадку школы на 1500 мест в мкр Кайрат Турксибского района и нового корпуса школы №199 на 425 мест в Бостандыкском районе.

«До конца текущего года за счет бюджета города планируем сдать 8 школ в микрорайонах Калкаман-2 Наурызбайского района, Нуркент, Мадениет, Саялы, Томирис, Дархан Алатауского района и названную выше в мкр. Кайрат Турксибского района», — написал Бакытжан Сагинтаев.

Дополнительно к сентябрю будет возведено 17 новых корпусов-пристроек школ в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах. При этом пришкольные территории будут модернизированы с возведением новых спортплощадок и стадионов для полноценных занятий физкультурой и спортом. В целом по итогу года будет открыто 20 700 ученических мест.

Еще 2 школы строятся за счет частных инвестиций в Ауэзовском и Турксибском районах.

Бакытжан Сагинтаев посетил также стройплощадку ФОКа на 150 мест в мкр Жас Канат Турксибского района. В этом году строятся еще 5 таких комплексов в Медеуском, Жетысуском, Алатауском районах.

Аким Алматы поручил завершить все строительно-монтажные работы до конца года. По его словам, дети окраинных микрорайонов Нового Алматы должны получить возможность заниматься спортом в современных комфортных условиях в своем микрорайоне.



