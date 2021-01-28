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    10:44, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства новых школ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В своем аккаунте в Instagram аким Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе по снижению дефицита ученических мест в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким посетил строительную площадку школы на 1500 мест в мкр Кайрат Турксибского района и нового корпуса школы №199 на 425 мест в Бостандыкском районе.

    «До конца текущего года за счет бюджета города планируем сдать 8 школ в микрорайонах Калкаман-2 Наурызбайского района, Нуркент, Мадениет, Саялы, Томирис, Дархан Алатауского района и названную выше в мкр. Кайрат Турксибского района», — написал Бакытжан Сагинтаев.

    Дополнительно к сентябрю будет возведено 17 новых корпусов-пристроек школ в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах. При этом пришкольные территории будут модернизированы с возведением новых спортплощадок и стадионов для полноценных занятий физкультурой и спортом. В целом по итогу года будет открыто 20 700 ученических мест.

    Еще 2 школы строятся за счет частных инвестиций в Ауэзовском и Турксибском районах.

    Бакытжан Сагинтаев посетил также стройплощадку ФОКа на 150 мест в мкр Жас Канат Турксибского района. В этом году строятся еще 5 таких комплексов в Медеуском, Жетысуском, Алатауском районах.

    Аким Алматы поручил завершить все строительно-монтажные работы до конца года. По его словам, дети окраинных микрорайонов Нового Алматы должны получить возможность заниматься спортом в современных комфортных условиях в своем микрорайоне.



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