Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 369.98 EUR 428.70
RUB 5.64 CNY 53.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями банков второго уровня

16 Октября 2018 20:57 106
Поделиться:
Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями банков второго уровня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями казахстанских банков второго уровня, передает primeminister.kz.

Новости по теме

Премьер-Министр провел встречу с активом и общественностью ВКО
Бакытжан Сагинтаев ознакомился с качеством образования в Усть-Каменогорске Бакытжан Сагинтаев провел совещание по реализации поручений Президента

В ходе встречи обсуждены вопросы кредитования реального сектора экономики страны в свете Послания Главы государства Н. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

С предложениями по стимулированию кредитования приоритетных проектов выступили председатель Национального банка РК Д. Акишев, председатель Совета Ассоциацией финансистов Казахстана Е. Бахмутова, председатели правления АО «Народный банк Казахстана» У. Шаяхметова, ДБ АО «Сбербанк» - А. Камалов, АО «ForteBank» - Г. Андроникашвили и другие.

Также в ходе встречи выступили заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, министры национальной экономики Т. Сулейменов, финансов - А. Смаилов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э. Жумагазиев.


Фото: primeminister.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив