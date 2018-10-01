Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями банков второго уровня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителями казахстанских банков второго уровня, передает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы кредитования реального сектора экономики страны в свете Послания Главы государства Н. Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».



С предложениями по стимулированию кредитования приоритетных проектов выступили председатель Национального банка РК Д. Акишев, председатель Совета Ассоциацией финансистов Казахстана Е. Бахмутова, председатели правления АО «Народный банк Казахстана» У. Шаяхметова, ДБ АО «Сбербанк» - А. Камалов, АО «ForteBank» - Г. Андроникашвили и другие.



Также в ходе встречи выступили заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, министры национальной экономики Т. Сулейменов, финансов - А. Смаилов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э. Жумагазиев.





Фото: primeminister.kz