Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Союза писателей Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Республиканского общественного объединения «Союз писателей Казахстана» во главе с председателем Улыкбеком Есдаулет. Об этом сообщает primeminister.kz.
В ходе встречи обсуждены текущие вопросы и новые творческие проекты Союза писателей Казахстана.
Союз писателей Казахстана - общественная творческая организация, объединяющая более 750 казахстанских профессиональных литераторов.
В структуре Союза писателей - творческие секции по казахской, русской, уйгурской (с 1932 года), немецкой и корейской (с 1977 года) литературе.
В региональной структуре - 5 межобластных отделений в Астане, Шымкенте, Караганде, Семее, Уральске.
Фото: primeminister.kz
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