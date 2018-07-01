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Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Союза писателей Казахстана

25 Июля 2018 14:55 167
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Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Союза писателей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Республиканского общественного объединения «Союз писателей Казахстана» во главе с председателем Улыкбеком Есдаулет. Об этом сообщает  primeminister.kz.

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В ходе встречи обсуждены текущие вопросы и новые творческие проекты Союза писателей Казахстана.

Союз писателей Казахстана - общественная творческая организация, объединяющая более 750 казахстанских профессиональных литераторов.

В структуре Союза писателей - творческие секции по казахской, русской, уйгурской (с 1932 года), немецкой и корейской (с 1977 года) литературе.

В региональной структуре - 5 межобластных отделений в Астане, Шымкенте, Караганде, Семее, Уральске.

 

Фото: primeminister.kz

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Ключевые слова: Правительство РК, Культура,
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